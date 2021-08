Bărbați reținuți după un scandal și o tâlhărie Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii, alaturi de cei ai Secției 4 Poliție Rurala au reținut pentru 24 de ore patru barbați, cu varste cuprinse intre 31 și 36 de ani, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Fața de unul dintre aceștia cercetarile au fost extinse sub aspectul comiterii infracțiunii de talharie calificata. Verificarile preliminare demarate in cauza au relevat faptul ca, aflandu-se pe o strada din localitatea Luna, cei in cauza ar fi agresat fizic doua persoane, un barbat și o femeie, tulburand… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

