Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 2 iulie, polițiștii Secției 2 Rurale Sacalaz, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au reținut, pentru 24 de ore, doi barbați banuiți de furt dintr-un imobil aflat in construcție.

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au pus in executare, sambata dimineața, cinci mandate de percheziție domiciliara, trei in județul Braila și doua in județul Teleorman, la doi barbați, in varsta…

- Un tanar de 19 ani a fost retinut ieri dupa ce la inceputul lunii a patruns intr-un imobil din Timisoara si a sustras mai multe bunuri, cauzand un prejudiciu de 8.000 de lei. „Polițiștii Sectiei 4 Urbane Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara…

- Polițiștii Sectiei 3 Rurale Sanandrei, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un tanar banuit de savarșirea infracțiunilor de furt in scop de folosința si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul avand dreptul de a conduce suspendat. In…

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut doi barbați banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. „In fapt, la data de 13 mai 2024, polițiștii…

- Sase persoane au fost retinute de Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara pentru ca au tulburat ordinea și liniștea publica și pentru ca s-au incaierat cu alte persoane. Scandalul a avut loc vineri seara in satul Uliuc.…

- Doi tineri, de 16 si 22 de ani, au fost reținuți, aseara, de polițiștii Secției 3, dupa ce au furat dintr-un magazin din Craiova. Furtul a fost comis in noaptea de 20 spre 21 aprilie. Persoane necunoscute au patruns in incinta unei societati comerciale situata pe strada Petre Ispirescu. De aici au sustras…