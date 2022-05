Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 3 Timișoara au depistat in flagrant doi barbați care ar fi sustras mai multe bunuri electrice dintr-un container. Cei in cauza au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In noaptea de 21 mai, in jurul orei…

- Ghinion teribil pentru doi hoți de 23 și 45 de ani, la Timișoara. Ei au fost reținuți dupa ce au fost prinși in flagrant in timp ce furau bunuri de pe un șantier, in zona centrala a Timișoarei.

- Polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara au reținut trei barbați, in varsta de 28, 33 și 42 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat in localitatea Dumbravița. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.…

- Politistii Sectiei 3 Timisoara au retinut un minor, de 16 ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat in municipiul Timisoara. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis.La data de 06 aprilie a.c., in urma investigatiilor…

- Nr. 39 din 6 Aprilie 2022 BULETIN 6 APRILIE 2022 RETINUT PENTRU FURT CALIFICAT IN FORMA CONTINUATA Politistii Sectiei 1 Timisoara au retinut un barbat, de 53 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat in forma continuata in municipiului Timisoara. Acesta a fost introdus in Centrul de…

- Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Gavojdia au reținut doi barbați, de 18 și 29 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. In perioada 6-10 martie, aceștia ar fi sustras, din mai multe locuințe din localitatea Nadrag,1.800 de lei, 100 de euro, un telefon mobil, un motofierastrau,…

- Polițiștii Secției 5 Timișoara au reținut pentru 24 de ore, un tanar de 23 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In data de 15 martie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca,…

- Nr. 73 din 4 Martie 2022 BARBAT CERCETAT PENTRU FURT Politistii Sectiei 1 Politie Urbana Timisoara efectueaza cercetari fata de un barbat, in varsta de 19 ani, banuit de comiterea infractiunii de furt. Tanarul a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de…