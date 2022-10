A treia ediție a Festivalului Barbați pe Matasari are loc pe 8 și 9 octombrie in strada Matasari din București. Festivalul Urban care a schimbat percepția asupra zonelor adiacente centrului Bucureștiului va aduce in aceasta toamna o noua serie de evenimente dedicata pasiunilor și meseriilor pe care le practica cu precadere barbații. Barbați pe Matasari: 8 și 9 octombrie la București Barbați pe Matasari se dorește a fi o extinderea a Festivalului Femei pe Matasari, o ediție de toamna, o ediție in care strada Matasari sa gazduiasca mici meșteșugari, artiști și artizani, afaceri conduse de barbați…