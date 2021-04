Stiri pe aceeasi tema

- BARBAT DEPISTAT LA VOLANUL UNUI AUTOTURISM NEINMATRICULAT, FARA PERMIS DE CONDUCERE ȘI SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI La data de 30 martie a.c., in jurul orei 9.20, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala

- Șapte persoane s-au ales cu dosare penale, in weekend, dupa ce au circulat pe șosele din Alba, la volanul unor autoturisme, fara a deține permis sau sub influența alcoolului. Unul dintre ei trebuia sa se afle in carantina. Potrivit IPJ Alba, vineri, 19 martie, in jurul orei 21.15, polițiștii Secției…

- Doi șoferi din Ciumbrud și Saliștea și un altul din Bihor s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost prinși de polițiști conducand autovechicule fara sa dețina permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 martie 2021, in jurul orei 12.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos l-au…

- La data de 25 februarie 2021, in jurul orei 15.40, polițiștii rutieri din Sebeș l-au depistat pe un barbat de 40 de ani, din orașul Miercurea Sibiului, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada Drumul Sibiului din Sebeș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- La data de 29 ianuarie 2021, in jurul orei 17.30, polițiștii din Campeni l-au depistat pe un barbat de 60 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Turzii, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Ieri, 25 ianuarie 2021, in jurul orei 22.40, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Șpring, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Doi barbați din Șpring și Garbova de Sus s-au ales cu dosare penal dupa ce au fost depistați de polițiștii din Alba in timp ce conduceau autoturisme fiind sub influența alcoolului sau fara a deține permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 ianuarie 2021, in jurul orei 22.40, polițiștii Secției…

- Doi șoferi din Blaj și Mihalț sunt cercetați de polițiști dupa ce au fost depistați in timp ce conduceau autoturisme, fiind sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 ianuarie 2021, polițiștii din Blaj, in timp ce acționau pe raza localitații Cistei, l-au depistat pe un barbat de 48…