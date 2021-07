Bărbați din Mureș, atacați de urs în județul Suceava Atacul ursului a avut loc aseara, in zona fondului forestier arondat judetelor Suceava – Harghita – Mures. Trei barbati au incercat sa alunge animalul care atacase o bovina in zona unei stane. Un barbat in varsta de 45 de ani a fost ranit de urs, suferind mai multe leziuni si a fost transportat la o […] Articolul Barbați din Mureș, atacați de urs in județul Suceava apare prima data in Radio... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

