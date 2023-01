Stiri pe aceeasi tema

- In urma activitaților de cercetare penala și investigativ-operative, polițiștii au probat activitatea infracționala a unui grup alcatuit din șase persoane specializate in sustragerea de combustibil din rezervoarele utilajelor, camioanelor și autobuzelor. Ieri 27 ianuarie, polițiștii din Tauții Magherauș…

- Unii oameni, dupa ce beau bine, se cred in filme de acțiune. Un barbat din Merișor, dupa ce a tras bine la masea, s-a gandit ca daca ar fura o mașina din Ardusat ar ajunge mai repede acasa. Nu a contat ca nu are permis, și ce era și mai grav era faptul ca a fost la un pas de a face un accident. Alarma…

- In cursul lunii noiembrie 2022, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați de catre o femeie din Ilba cu privire la faptul ca și-a gasit cainele spanzurat langa saivanul pe care il deține in zona cimitirului din sat. Doua zile mai tarziu, o alta sesizare a fost inregistrata la Postul de Poliție…

- Marți, 6 decembrie, in jurul orei 15.30, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier, produs pe D.N. 1C. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 27 de ani din Tauții Magherauș, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre Baia Mare inspre județul Satu…

- In urma activitaților informative-operative efectuate de catre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, au fost prinși in flagrant doi barbați, care au extras combustibil dintr-o autocisterna. In fapt, la data de 15 noiembrie a.c., Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare, a fost sesizat…

- Miercuri, 9 noiembrie, polițiștii din Baia Mare au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui baimarean de 18 ani sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectarea ordinului de protecție provizoriu și tulburarea ordinii și liniștii publice, urmand a fi prezentat Judecatoriei Baia Mare cu propunere…

- La data de 8 noiembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi tineri, de 23 de ani și 24 de ani, primul din Blaj, iar cel de-al doilea din Alba Iulia, care sunt banuiți de savarșirea unor infracțiuni…

- Doi barbati suspectați ca au intrat intr-o sala de jocuri din municipiul Sfantu Gheorghe, de unde au sustras aproximativ 5.000 de lei, au fost retinuti de politisti, informeaza Agerpres , care preia informații furnizate de IPJ Covasna. Jaful a avut loc in noaptea de 5 spre 6 noiembrie, la ora 5.00.…