Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Carei, au pus in executare 2 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Carei, județul Satu Mare, intr-un dosar penal, in care se efectueaza…

- La data de 19 mai 2024, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de 5 barbați cu varste cuprinse intre 18 și 50 de ani, din comuna Santimbru, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice și…

- Sase persoane au fost retinute de Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara pentru ca au tulburat ordinea și liniștea publica și pentru ca s-au incaierat cu alte persoane. Scandalul a avut loc vineri seara in satul Uliuc.…

- 4 barbați, cu varste cuprinse intre 29 și 34 de ani, toți din Bistrița, au fost reținuți pentru 24 de ore dupa ce s-au luat la bataie pe o strada din oraș. Unul dintre ei a fost ranit, fiindu-i acordate ingrijiri medicale. „La data de 23 aprilie a.c., in urma intervenției și aplanarii unui scandal,…

- Politistii de investigatii criminale au retinut, pentru 24 de ore, doi cetateni straini, dintre cei patru barbati prinsi in flagrant delict, pentru ca ar fi indus in eroare o persoana pe care au determinat-o sa investeasca in anumite actiuni si ar fi convins-o sa isi instaleze o aplicatie pe telefonul…

- Acestia sunt banuiti de savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. La data de 4 aprilie 2024., politisti din cadrul Politiei Orasului Ovidiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut,…

- Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au efectuat marți, 26 martie, 19 percheziții domiciliare in județele Mureș, Hunedoara, Bihor și Ilfov, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunii de abuz de incredere.…

- Trei tineri au fost reținuți de polițiștii gorjeni in urma unui scandal, in urma unui scandal produs intr-un bar din Targu Jiu. Pe fondul unor discuții in contradictoriu, trei barbați in varsta de 34, 31 și 28 de ani, din Slivilești, ar fi lovit un consatean, de 34 de ani. Polițiștii au intocmit dosar…