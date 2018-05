Necunoscutii se aflau in trei autoturisme cand au deschis focul asupra unzui grup de tineri, luni, in jurul orei locale 17.00 (ora 18.00, ora Romaniei), in cartierul Basserine, din arondismentul 14 al orasului Marsilia.

Potrivit ziarului La Provance, ca prin minune nu s-a produs o tragedie, doar o persoana suferind rani usoare. France Bleu scrie ca victima este un barbat de aproximativ 30 de ani, care a suferit rani la nivelul capului. El a fost transportat la spital.

Politia a pornit de la primele impuscaturi spre teatrul conflictului, dar o masina Renault Megane RS parcata strategic…