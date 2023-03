Stiri pe aceeasi tema

- Suspecții au fost prinși in flagrant de politistii din municipiul Curtea de Arges cand incercau sa amaneteze bijuteriile contrafacute. Aceștia au fost retinuti pentru 24 de ore, scrie Agerpres . Potrivit unui comunicat transmis duminica de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, suspectii aveau…

- Eveniment Patru barbați, reținuți pentru furt din magazine și agenții de pariuri. Au acționat in 10 județe, inclusiv Teleorman martie 2, 2023 12:28 Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov au documentat, in luna ianuarie, in localitatea Branești, județul Ilfov, activitatea infracționala…

- Culmea tupeului in Dambovița! Acoperișul din tabla al stadionului de fotbal din Mija a fost furat bucata cu bucata de hoți. Miercuri, trei barbați au fost prinși, in flagrant, de oamenii legii in timp ce transportau cu o caruța numai puțin de 67 de bucați de tabla metalica ondulata. Aceștia au fost…

- La data de 1 februarie 2023, in jurul orei 15.30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2 au depistat, in parcarea unui centru comercial, doi barbați, de 46 de ani, respectiv de 38 de ani, in timp ce solicitau diverse sume de bani de la trecatori, prin inducerea acestora in eroare,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au prins in flagrant cinci cetateni in timp ce sustrageau fier vechi de pe o barja a unui convoi sub pavilion Germania, ancorata in zona localitatii Cernavoda, potrivit Agerpres.''In data de 06.01.2023, o patrula fluviala formata din politisti de frontiera…

- Procurorii DIICOT au cerut si obtinut prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele a trei barbati cercetati intr-un dosar de santaj si camatarie. Un alt inculpat, care a fost arestat in lipsa la sfarsitul lunii noiembrie, a fost incarcerat pe 9 decembrie. Anchetatorii au explicat ca inculpatii…