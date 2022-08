Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au reținut doi barbați, in varsta de 20 și 34 de ani, banuiți de furt . Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Hunedoara. In fapt, in data de 5 iulie, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați de un…

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 29 de ani, banuit de furt calificat in municipiul Timișoara. Suspectul a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In fapt, la data de 1 iulie 2022, polițiștii Secției…

- Nr. 194 din 30 Iunie 2022 RETINUTI PENTRU FURT CALIFICAT Politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara efectueaza cercetari fata de doi barbati, in varsta de 31 si 36 de ani, banuiti de furt calificat in municipiul Timisoara. Banuitii au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul…

- Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 31 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data 26 mai, in urma investigațiilor…

- Polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au reținut un barbat, de 33 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt in forma continuata. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data 24 mai, in urma investigațiilor…

- Polițiștii Secției 3 Timișoara au depistat in flagrant doi barbați care ar fi sustras mai multe bunuri electrice dintr-un container. Cei in cauza au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In noaptea de 21 mai, in jurul orei…

