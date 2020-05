Bărbați care ar fi pulverizat cu spray lacrimogen m. mulți oameni-reținuți Barbați care ar fi pulverizat cu spray lacrimogen m. mulți oameni-reținuți Foto: Arhiva Polițiștii capitalei au reținut în cursul serii doi barbați, de 31 și respectiv de 37 de ani, banuiți ca noaptea trecuta, au pulverizat un spray lacrimogen asupra mai multor persoane aflate în fața unui imobil din sectorul 5. Cei doi purtau maști de protecție și au fugit dupa savârșirea faptei. Ei au fost identificați de polițiștii de la Secția 19. Au fost aduși la sediul subunutații și ar putea fi învinuiți de lovire și alte violențe, a transmis reporterul RRA, Catalin… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- "In jurul orei 22.00, prin apel 112 a fost sesizat un incident, in Sectorul 5. Un barbat reclama faptul ca doua persoane necunoscute, ce purtau masti faciale de protectie, au pulverizat cu un spray iritant lacrimogen, dupa care au fugit", a transmis Politia Capitalei. Sursa citata aprecizat…

- Politistii din Bucuresti au demarat o ancheta, duminica seara, dupa ce doi barbati ce purtau masti faciale de protectie au pulverizat cu spray lacrimogen in fata unui imobil din Sectorul 5. Mai multe persoane erau in fata imobilului.Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții vom putea…

