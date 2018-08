Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Portile de Fier I – I.T.P.F. Timisoara au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism marca Mercedes Benz, in valoare de aproximativ 30.000 de lei, cautat de autoritatile din Italia.

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat si retinut un barbat de 28 de ani, din comuna Helegiu, impotriva caruia a fost instituita masura urmaririi la nivel international.

- Un barbat in varsta de 29 de ani din municipiul Constanta, urmarit international de autoritatile din Spania dupa ce ar fi furat ceasuri si bijuterii de 4,7 milioane de euro, a fost prins la Constanta, scrie Mediafax. Politistii din Constanta, ...

- Un roman condamnat la trei pedepse cu inchisoarea a fost depistat in Italia, in urma cooperarii dintre Politia Romana si autoritatile judiciare italiene. La data de 3 iulie 2018, in urma cooperarii dintre Politia Romana si autoritatile din Italia, a fost depistat, in localitatea Fuonte Nuova, un cetatean…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj au preluat, ieri, sub escorta, de la Politia Municipiului Calafat, un tanar de 24 de ani, din Bulgaria. Barbatul respectiv a fost depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, pe sensul ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, citati de news.ro, politistii din cadrul Sectiei 1 au depistat un barbat, in varsta de 44 de ani, din din municipiul Ramnicu Valcea care era urmarit international pentru savarsirea a cinci infractiuni in Italia. El…

- Politistii doljeni au depistat un barbat de 42 de ani, din Craiova, pe numele caruia autoritatile belgiene au emis un mandat european de arestare. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, acesta fiind introdus in Centrul de Retinere si ...

- Un barbat din judetul Valcea, condamnat la 9 ani inchisoare pentru talharie, a fost prins de politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, la Garbova. Acesta se sustragea executarii pedepsei si era dat in urmarire, la nivel international. Potrivit IPJ Alba, in 17 mai, aolitistii Sectiei 7 Politie Rurala…