Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate pentru Mehedinți, Gorj, Dolj, Caraș-Severin și local in județul Hunedoara. De asemenea, potrivit unei informari a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de maine pana…

- Dosarul in care DNA Ploiești a trimis-o in judecata pe fosta șefa a Direcției IT din ANAF a fost desființat de Tribunalul Bucuresti. Judecatorii Tribunalului București au anulat mai multe documente dintr-un dosar instrumentat de structura de elita a DNA, condusa de Lucian Onea și unde a activat procurorul…

- Șeful Secției a II-a din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, procurorul Marius Bulancea, a clasat la inceputul acestei luni un dosar penal in care vizat de cercetari era guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Dosarul penal inchis acum a inceput in octombrie 2016 cand un fost…

- Președintele comisiei parlametare de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi seara, dupa audierea lui Florian Coldea, ca acesta a confirmat organizarea unei petreceri de Craciun, dar ca nu s-a taiat niciun porc. Potrivit lui Claudiu Manda, Florian Coldea a confirmat evenimentul de…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media si de situatia de criza din sistemul sanitar, estimarile mergand spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei, se arata intr-o…

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Corpul de control al prim-ministrului va ancheta cazul „Cumințenia pamantului”, dupa scandalul legat de incasarea donațiilor, in vremea Guvernului Cioloș, nereturnate nici la aceasta ora. Ministrul culturii, George Ivașcu, a solicitat, ca urmare a evaluarii din prima luna de mandat, aprobarea unei misiuni…