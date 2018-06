Barbat ucis de fulger, la Satu Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Satu Mare a fost lovit de o furtuna puternica sâmbata dimineata, pe o zona extinsa din judet. Furtuna cu descarcari electrice a facut ravagii în mai multe zone din judet. Un cioban din localitatea Gelu a fost surprins, împreuna cu oile pe care le pastea, pe câmp.…

- O persoana a murit astazi, iar acoperișurile a trei case, precum și opt tone de fan au ars, dupa ce mai multe localitați din județul Satu Mare au fost lovite de trasnete, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit ISU Satu Mare, o ...

- Un episod sangeros despre care nu se stie exact, la momentul de fata, cine si mai ales de ce l-a pus la cale, a curmat vietile a trei persoane, doua dintre victimele care au pierit fiind politisti. Atat cei doi oameni ai legii, cat si un trecator au fost impuscati de un barbat inarmat, in […] Un barbat…

- Un barbat de 61 de ani, din Stanești, a murit lovit de un fulger. Acesta se intorcea cu animalele de pe camp, duminica, atunci cand a fost surprins de o vijelie puternica. Primele date arata ca s-ar fi adapostit sub un copac și a fost trasnit. Nenorocirea s-a petrecut pe un camp din…

- Omul in varsta de 49 de ani a fost gasit pe o strada din sectorul 6, avand la el in jur de 350 de chei, “de diferite tipuri si modele, precum si bunuri ce ar fi putut fi folosite la savarsirea de infractiuni”, din cate a anuntat vineri Politia Capitalei. In baza unui mandat, oamenii […] Barbat gasit…

- Fostul presedinte a ajuns marti dimineata la Parchetul de pe langa Inalta Curte. Prezenta lui Ion Iliescu a avut legatura cu dosarul Revolutiei. Ion Iliescu a parasit sediul Parchetului General dupa mai putin de o ora si fara sa scoata o vorba in fata presei, desi i-au fost adresate mai multe intrebari.…

- Alertati despre producerea unui accident in care au fost implicate doua autobuze care s-au lovit pe drumul european E 81, la iesirea din Satu Mare, salvatorii locali s-au mobilizat rapid. Au pornit, cu mai multe ambulante, inclusiv cu o autospeciala de Terapie Intensiva mobila, dar si echipaje de descarcerare…

- Echipele medicale si pompierii au intervenit in ajutorul unei persoane aflate intr-o garsoniera care a fost afectata de o explozie puternica. Incidentul s-a produs vineri dimineata, intr-un imobil din Oradea. In garsoniera in care a avut loc deflagratia a fost gasit un barbat in varsta de 44 de ani,…