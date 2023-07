Stiri pe aceeasi tema

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, vineri, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul Minda A. Andrei pentru omor calificat comis asupra a doua persoane. Prin ordonanta procurorului, fata de suspect a fost dispusa, la aceeasi data, masura preventiva…

- Poliția din Timișoara il cauta pe barbatul care a ucis doi pensionari langa Tribunalul Timiș. Acesta a intrat peste ei in casa și i-a omorat chiar in timp ce vorbeau la telefon cu nepotul lor din Germania. Acum, oamenii legii au dat presei imagini cu barbatul, in speranța ca cineva il va putea identifica.Avand…

- DNA Timișoara a trimis la judecata, din nou, dosarul in care foștii parlamentari PSD Arad, Dorel Caprar, Florin Tripa, precum și mai mulți foști șefi... The post Dosarul „Mita la PSD”, trimis de procurori, din nou, la judecata. Cauza in care foștii parlamentari PSD Arad sunt acuzați de luare mita se…

- Doi soți, in varsta de 75, respectiv 78 de ani, au fost injunghiați mortal de un individ care a intrat in apartamentul lor, marți seara, 27 iunie, in centrul orasului Timisoara. Suspectul a fost surprins in locuința de un nepot al varstnicilor și a fugit de la fața locului. Politistii incearca acum…

- Polițiștii de frontiera specializati in combaterea migratiei ilegale din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin, au efectuat șapte perchezitii domiciliare in judetul Caraș-Severin…

- Medicul buzoian Viorel Chioasca a fost trimis in judecata de procurori pentru luare de mita, dupa ce a cerut 1.500 de lei de la mama unui baiat de 16 ani pentru o operatie de deviatie de sept, transmite Agerpres.Intre timp, medicul ramane in arest la domiciliu.„La data de 28 aprilie, procurori din cadrul…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat care a fost prins in flagrant in timp ce oferea mita unui agent de poliție. Barbatul fusese prins baut la volan in Moșnița Noua. „In fapt a fost reținut ca in data de 25 ianuarie 2022, inculpatul…