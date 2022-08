Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist in București a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, acuzat ca a cerut șpaga 27.000 de euro ca sa intervina in dosare sau sa divulge informatii. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Andrei Iulian Stancu, la data faptelor polițist…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 502/VIII/3 din 30 mai 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului: S. C., inspector in cadrul ANAF – Direcția Regionala Antifrauda Fiscala…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea a doi barbati suspectati de comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, cei doi au infiintat o cultura de canabis si au vandut droguri consumatorilor din Dolj si Olt. Procurorii DIICOT au precizat ca cei doi suspecti au fost retinuti…

- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș a finalizat urmarirea penala și a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, persoana fara calitate speciala și cercetata in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunii de dare de…

- Un barbat de 51 de ani, din Argeș, a fost trimis in judecata dupa ce ar fi dat mita unor doi polițiști pentru ca aceștia sa opreasca cercetarile intr-un dosar penal. DGA Argeș transmite: Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș a finalizat urmarirea penala și a intocmit…

- Frații Grozav sunt bine cunoscuți in orașul Nasaud, dar și pe Valea Someșului, mai ales din cauza scandalurilor penale in care au fost sau mai sunt implicați. Numele lui Pavel-Ilie și Ioan Grozav sunt intalnite in dosare grele instrumentate mai ales de procurorii DIICOT, insa niciunul nu a ajuns la…

- Ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu au finalizat cercetarile, iar procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu a intocmit doua rechizitorii prin care a dispus trimiterea in judecata a trei persoane…