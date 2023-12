Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a dispus trimiterea in judecata a celui care, in luna septembrie, a impușcat un barbat in cap, iar apoi... The post Agresorul care a impușcat un barbat in cap și apoi i-a infipt o șurubelnița in gat, in parcarea unui supermarket din Micalaca, trimis in judecata…

- La data de 06.12.2023 Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a unui inculpat, cu privire la comiterea infractiunilor de omor calificat, prev. de art 188 alin.1 C.pen. rap. la art.189 alin.1 lit.a C.pen., tentativa la omor calificat in modalitatea…

- Barbatul ii avea in grija pe cei mici, in timp ce concubina se afla la spital, unde urma sa nasca. In ziua in care a comis faptele teribile, barbatul a mers la un parastas unde s-a imbatat. Chemat acasa, acesta s-a enervat și și-a descarcat nervii asupra micuților. Pe baiețelul de 7 ani l-a calcat,…

- Dupa mai bine de patru ani de cand Narcisa Balaban, fosta iubita a lui Nicolae Guța, a fost batuta cu bestialitate in locuința sa de catre un barbat din trecutul ei, in sfarșit agresorul și-a primit pedeapsa. Iata cați ani va sta in inchisoare barbatul, dar și ce suma trebuie sa plateasca .

- Fosta iubita a lui Jador se confrunta cu mari probleme cu legea. Tanara in varsta de 27 de ani a fost trimisa in judecata, dupa ce a fost prinsa conducand un autoturism fara permis. Mai mult de atat, situația se complica, caci bruneta a mai comis inca o infracțiune grava. Ce se va intampla mai departe!

- NETREBNIC LASAT LIBER! …Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Barlad, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut un barbat, in varsta de 41 de ani, din comuna Zorleni, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie, amenintare cu moartea si nerespectarea masurilor dispuse…

- Procesul impotriva unui roman, presupus șef al unei bande specializate in furturi de mașini prin violența, a inceput joi, 28 septembrie, la tribunalul regional din Viena. Romanul este acuzat de tentativa de omor și talharie calificata.

- Mama lui Vlad Pascu, șoferul care a condus drogat și a provocat accidentul mortal din stațiunea 2 Mai, urmeaza sa afle astazi daca va fi arestata preventiv in dosarul in care este acuzata de șantaj. Potrivit referatului procurorilor, publicat de Realitatea Plus, dupa accidentul de mașina din 19 august,…