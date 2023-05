Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari ai Detașamentului Vatra Dornei au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ, la un incendiu izbucnit pe holul parterului unui bloc de locuințe, regim P+1, din municipiul Vatra Dornei. Incendiul a izbucnit in noaptea de sambata…

- Incendiu devastator intr-un restaurant din Madrid. Doua persoane au murit, iar alte 10 au fost scoase cu greu de pompieri din interiorul localului și transportate la spital. Incendiul a izbucnit intr-un restaurant cu specific italienesc din centrul orașului Madrid. In interior, se aflau zeci de persoane…

- Un barbat de 54 de ani, din municipiul Giurgiu și fiul acestuia, de 18 ani, au ajuns in stare grava la spital dupa ce casa le-a luat foc de la o lumanare. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu, incendiul a izbucnit la o locuinta situata pe strada Mereni. „La fata locului…

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la biserica adventista din localitatea aradeana Șepreuș. Instrumente muzicale și mobilier au fost distruse. Incendiul a izbucnit cu puțin inainte de ora 3.00 la anexa bisericii adventiste din localitatea Șepreuș, potrivit ISU Arad. La sosirea…

- Un tanar de 22 de ani a fost transportat la spital dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, pe Calea Motilor din Cluj-Napoca. Accidentul a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, pe Calea Motilor din Cluj-Napoca. Pompierii de la Detasamentul 2 Cluj-Napoca au ajuns acolo cu o autospeciala cu modul…

- Eveniment Pompierii din Teleorman, solicitați pentru stingerea unui incendiu in Giurgiu / O femeie și-a pierdut viața martie 23, 2023 11:43 In noaptea de miercuri spre joi, pompierii din Teleorman au fost chemați in ajutorul colegilor din Giurgiu pentru a inteveni la un incendiu izbucnit la o locuința…

- Pompierii buzoieni au intervenit, miercuri dimineața, la un incendiu produs la un imobil din localitatea Tabaraști, comuna Galbinași. Trei autospeciale s-au deplasat la fața locului, dintre care doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Incendiul s-a manifestat intr-o camera…

- O femeie a murit carbonizata, iar fiica sa a ajuns la spital in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de luni spre marți, la un apartament din orașul Buzau. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau a fost chemat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit…