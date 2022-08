Bărbat testat pozitiv simultan pentru HIV, COVID și variola maimuței, în Italia Un barbat, orginiar din Italia, a fost testat pozitiv in acelasi timp pentru variola maimutei, HIV, dar si COVID-19. Pacientul in varsta de 36 de ani a inceput sa aiba simptome precum oboseala, febra și durere in gat, la 9 zile dupa ce s-a intors dintr-o calatorie in Spania. Dupa alte trei zile, a fost […] The post Barbat testat pozitiv simultan pentru HIV, COVID și variola maimuței, in Italia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

