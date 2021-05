Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion pentru un barbat de 56 de ani. Vineri seara, in jurul orei 23, in timp ce se deplasa pe Calea Lugojului, a fost atacat de trei tineri. Aceștia i-au furat o suma de bani, documentele de identitate și mai mai multe bunuri, printre care și o bormașina electrica. La scurt timp, polițiștii Biroului…

- Trei documentare si trei filme de fictiune, realizate de tineri cineasti din Romania, vor face parte din competitia celei de-a opta editii a Festivalului Ceau, Cinema! de la Timisoara, care va avea loc intre 15 si 18 iulie. Cele trei documentare sunt „Noi impotriva noastra” (2020), de Andra Tarara,…

- In cursul zilei de 24 mai, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Cluj au reținut doi tineri, de 18 și 19 ani, banuiți de savarșirea unei infracțiuni de talharie, fapta care a avut loc in municipiul Cluj-Napoca. Investigațiile au fost derulate in urma unei sesizari prin care un barbat in varsta…

- „Azi -noapte, in jurul orei 1, polițiștii secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un tanar de 25 de ani a fost deposedat, sub amenințarea unei arme, de telefonul pe care il avea asupra sa de catre mai multe persoane necunoscute, in timp ce se afla in Parcul Catedralei din Timișoara.In…

- La data de 27 aprilie, doi barbați banuiți de comiterea infracțiunilor de șantaj și talharie au fost reținuți, in urma unei acțiuni de prindere in flagrant delict și efectuarii a trei percheziții domiciliare, realizate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului…

- Polițiștii Secției 4 Timișoara au depistat de doua ori in trafic un barbat de 42 de ani, in timp ce conducea o mașina, sub influența bauturilor alcoolice și fara a deține permis de conducere. Luni seara, in jurul orei 20.00, polițiștii Secției 4 Timișoara au oprit pentru control, pe Calea Bogdaneștilor, un…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babes Timisoara a declarat ca se constata, la cazurile recente de COVID-19, o evolutie foarte rapida a bolii la tineri, el aratand ca sunt pacienti care in doar cateva zile ajung de la o afectare a plamanului de 10%, la o afectare de 70%. El sustine ca este…