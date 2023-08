Maratonul Via Transilvanica, la a doua ediție! Peste 500 de concurenți vor lua startul

Peste 500 de concurenţi din întreaga ţară vor lua startul sâmbătă, pe 26 august, la cea de a doua ediției a maratonului Via Transilvanica, eveniment organizat de Asociația Tășuleasa Social. ”După o pauză de un an, Via Transilvanica… [citeste mai departe]