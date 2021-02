Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 45 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a fost depistat de politisti ca se afla la volanul unui autovehicul pe o strada din sectorul 5 al Capitalei fara a poseda permis pentru nicio categorie de vehicule, au informat, duminica, reprezentantii Brigazii Rutiere.…

- Un barbat de 30 ani din judetul Galati a fost arestat preventiv, dupa ce a comis doua talharii soldate cu un mort si un ranit grav, informeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Galati. Potrivit procurorului Liliana Istrate de la Parchetul de pe langa Tribunalul Galati, barbatul de 30 de ani a fost arestat…

- Un barbat de 51 de ani a fost arestat preventiv dupa ce si-a amenintat si agresat sotia, dar si doi vecini, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Politiei Orasului Targu Bujor au retinut, initial, pe baza de ordonanta,…

- Violența in familie ramane unul dintre fenomenele cu care polițiștii se confrunta frecvent, emiterea unor ordine de protecție provizorii fiind instrumentul de intervenție directa a oamenilor legii pentru garantarea siguranței și drepturilor victimei.In cursul zilei de duminica polițiștii au adus ...

- Un barbat de 45 de ani din Craiova a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat ordinul de protectie emis dupa ce le-a amenintat cu acte de violenta pe sotia sa si pe fiica lor, iar apoi a revenit la locuinta acestora si a provocat din nou scandal, anunța news.ro. Potrivit unui comunicat al…

- Descoperire macabra! Un profesor de matematica a ucis și mancat un barbat de 44 de ani ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Poliția a arestat un barbat de 41 de ani, suspectat de canibalism, dupa ce a gasit o gramada de oase fara carne pe ele intr-o suburbie a orasului. Antalya…

- Un barbat de 25 de ani acuzat de o tentativa la infracțiunea de talharie calificata, dupa ce a patruns in timpul nopții in casa unei batrane din Burdujeni, a ajuns miercuri in spatele gratiilor, pe numele sau fiind emisa o ordonanta de retinere pentru 24 de ore. Suspectul este un client vechi al ...

- Un barbat, in varsta de 32 de ani, din Harsova, a fost arestat preventiv la Tandarei, dupa ce a fost prins conducand fara permis, a refuzat prelevarea de probe pentru stabilirea alcoolemie si a lovit cu masina o politista.