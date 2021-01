Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Capitalei fac mai multe percheziții in București și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor, prejudiciul fiind de 2,7 milioane de lei. Conform surselor PUTEREA.ro, acțiunile oamenilor legii vizeaza Direcția Generala de Uranism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul…

- Poliția face joi trei percheziții in București și județul Constanța intr-o cauza in care este vizata o femeie ce pretindea ca este medic estetician. „Astazi, 03.12.2020, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa…

- Polițiștii Capitalei au prins doi barbați in timp ce transportau 3.000 de maști FPR2, pentru care nu au putut prezenta documente justificative de proveniența. ”Astazi, 24.11.2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice…

- Peste 2.700 de articole de imbracaminte contrafacute și 3.000 de maști de protecție inscripționate „FPR2” au fost confiscate astazi de polițiști, care le-au gasit intr-o camioneta, in apropierea unei autogari din Capitala, scrie hotnews , citand Mediafax. Polițiștii din cadrul Direcției Generale de…

- Direcția Generala de Poliție a Municipiului Bucureștiu, Secția 23 Poliție, a fost sesizata vineri seara de o societate comerciala cu privire la faptul ca in ultima perioada, prin dezactivarea sistemului GPS, mai multe trotinete electrice au fost sustrase de pe raza municipiului Bucuresti. Politistii…

- Polițiștii din București au tras mai multe focuri de arma, joi noaptea, pentru a opri patru barbați surprinsi in timp ce sustrageau catalizatoare de la autoturisme. „In noaptea de 22 – 23 octombrie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Politia Sectorului 3, au…