Bărbat suspect de infecție cu COVID-19, transportat la Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Barbat suspect de infecție cu COVID-19, transportat la Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean in Eveniment / on 22/03/2020 at 10:35 / Un barbat cu varsta de aproximativ 50 de ani a fost adus, seara trecuta, la Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean, de un echipaj al Serviciului de Ambulanța. Inițial, barbatul a fost adus, tot cu o ambulanța, la Spitalul Județean, unde a stat preț de aproximativ doua ore. Ulterior, acesta a fost urcat in ambulanța și transportat la zona de sub-izolare a Secției de boli infecțioase, unde va sta pana va sosi rezultatul testului, care va confirma… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

