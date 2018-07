Stiri pe aceeasi tema

- [caption id="attachment_41353" align="alignleft" width="225"] realitatea.md[/caption] A murit la varsta de doar 20 de ani. Este vorba de un tanar care in seara de 8 iulie, in jurul orei 22:00, mergand cu motocicleta, s-a tamponat intr-un pilon. Accidentul rutier s-a produs in satul Valcineț din raionul…

- Un barbat din Gherla aflat pe o motocicleta a fost ranit intr-un accident produs vineri seara, la ieșirea din Fizeșu Gherlii spre Taga. Accidentul s-a produs in jurul orei 19,30, cand motociclistul, un barbat in varsta de 55 de ani, din Gherla, care circula spre Taga, a fost acroșat cu oglinda de un…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Marea Britanie. Fiul lor a murit, dupa ce s-a injunghiat mortal, din greșeala, chiar de ziua lui de naștere. Cand a aflat cum s-a produs drama, un oficial al poliției a spus ca totul s-a intamplat din “nebunia tineretului” din ziua de azi. (Cele mai bune oferte…

- Tragedia care a avut loc sEptEmana aceasta, in Ungaria, a ingrozit o tarE intreagE. NouE persoane xi-au pierdut viata in urma tragicului accident din Ungaria, provocat din neatentie, dupE ce xoferul microbuzului in care se aflau romanii fEcea un live pe Facebook.

- Accidentul teribil care a avut loc, marti seara in Ungaria, a ingrozit o tarE intreagE. NouE persoane xi-au pierdut viata, dupE ce xoferul microbuzului in care se aflau a fEcut un live pe Facebook xi a pierdut atentia volanului.

- Accident aviatic groaznic petrecut in Cuba. Peste 110 oameni și-au pierdut viața, iar 20 dintre aceștia erau chiar preoți. Una din cutiile negre ale Boeingului 737-200, care s-a prabusit vineri la putin timp dupa decolarea de la Havana, a fost gasita, a anuntat sambata ministrul cubanez al Transporturilor.…

- Un barbat aflat pe scuter a intrat in coliziune cu o mașina a postului de televiziune Antena 1. In urma impactului, conducatorul scuterului a avut nevoie de ingrijirea medicilor de pe ambulanța. Accidentul s-a petrecut pe Bulevardul Barbu Vacarescu, din Capitala. Vom reveni cud etalii. The post…

- Un accident care s-a produs marți seara in zona Piața Presei din București a dus la blocarea intregii zone. Cozile interminabile de mașini incep din zona Aeroportului Baneasa, iar autoritațile cauta soluții. Accidentul s-a produs in pasajul de sub Piața Presei Libere din București, conform informațiilor…