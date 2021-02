Bărbat strivit de un perete ! A murit pe loc ! Polițiștii au fost sesizați ca un barbat a decedat, in timp ce isi demola casa. Nenorocirea a avut loc in judetul Dambovita. Din ancheta oamenilor legii reiese ca barbatul, in varsta de 39 de ani, in timp ce efectua lucrari de demolare a unei locuințe, a fost prins sub un zid și a decedat. Cadavrul […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

