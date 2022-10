Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 18 ani a murit, marți seara, dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de un șofer neatent. Accidentul a avut loc pe Soseaua Antiaeriana din Bucuresti, a transmis poliția care a deschis un dosar penal. Tragedia a avut loc in aceasta seara pe Șoseaua Antiaeriana dinspre Rond Alexandria…

- Polițiștii bucureșteni efectueaza, marți, șase percheziții in București și Ialomița, intr-un dosar de frauda informatica in care vizati sunt cinci angajati ai unei case de pariuri care ar fi modificat fara drept cotele de pariuri, facilitand castigarea a 184 de pariuri sportive in decurs de doi ani,…

- Polițiștii din București pun in marți aplicare 6 mandate de percheziție domiciliara, in Capitala și județul Ialomița și 26 de mandate de aducere, in Capitala și județele Ilfov și Calarași, emise pe numele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de frauda informatica. Din datele și probele administrate…

- Un motociclist de 26 de ani a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 18:30, atunci cand Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția dintre Șos. Vitan-Barzești cu Splaiul Unirii.Se pare ca tanarul…

- Un accident cumplit s-a produs in București! Un tanar de doar 26 de ani a decedat dupa ce motocicleta pe care o conducea s-a izbit de o mașina. Accidentul cumplit s-a produs luni seara, in data de 10 octombrie, la intersecția dintre Șoseaua Vitan-Barzești cu Splaiul Unirii, București. Conform oamenilor…

- Primul barbat monitorizat cu brațara electronica in București a incercat sa taie brațara. A fost reținut și este cercetat pentru incalcarea ordinului de protecție provizoriu și distrugere. Politistii din Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au retinut un barbat…

- Un barbat din Bucuresti a fost retinut pentru talharie calificata dupa ce ar fi amenintat-o cu un cutit pe o vanzatoare de la un magazin din Sectorul 5 si i-ar fi furat bani din casa de marcat. Totodata, el ar fi incercat sa fure, intr-un mod similar, dintr-o benzinarie, informeaza News.ro. Ancheta…