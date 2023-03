Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați, azi, 21 martie, printr-un apel la numarul unic de urgențe 112, despre descoperirea intr-o lemnarie din spatele unei case din oraș a unui barbat spanzurat. Apelul la 112 a fost fpcut de catre o femeie de 41 de ani din Groși. Polițiștii au descoperit in locul…

- Astazi, la ora 12.30, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin apel 112 de catre o femeie de 41 de ani din Groși, despre faptul ca, a gasit spanzurat un barbat intr-o lemnarie din spatele casei din orașul Baia Sprie. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat intr-o anexa cadavrul unui…

- Luni, 20 martie, la ora 08.39, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați de catre un barbat de 63 de ani cu privire la faptul ca o femeie i-a relatat ca și-a omotat mama intr-un imobil din Tauții de Sus. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat cadavrul unei femei de 80 de ani, care avea…

- Un barbat din municipiul Baia Mare si-a pierdut viata in timp ce taia un copac in padurea din vecinatatea localitatii Dumbravita, a informat, miercuri, IPJ Maramures, citat de Agerpres. „Politistii din localitatea Grosi au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca o persoana a fost lovita…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din municipiul Baia Mare si-a pierdut viata in timp ce taia un copac in padurea din vecinatatea localitatii Dumbravita, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, potrivit Agerpres."Politistii din localitatea Grosi au fost sesizati prin…

- Ieri, 09 februarie, la ora 13.20, polițiștii Biroului Rutier Bai Mare au intervenit la un accident rutier soldat cu trei victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus pe strada Transilvaniei, de catre un barbat de 32 de ani din Asuaju de Sus, nu a respectat…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost gasit mort, duminica, intr-o vale din judetul Constanta, pe corpul victimei nefiind gasite urme de violenta. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum si-a pierdut viata barbatul. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, duminica,…

- Duminica, 15 ianuarie, la ora 14.15, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost prins sub un autoturism pe strada Microraion Vest din oraș. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca in timp ce un barbat de 26 de ani din…