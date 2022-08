Bărbat sfâșiat de câini în Timiș La data de 09 august 2022, in jurul orei 09:00, polițiștii Secției 5 Rurale Belinț au fost sesizați de catre un barbat, in varsta de 51 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa pedestru intre localitațile Lapușnic și Bara,județul Timiș a fost atacat de 6 caini care i-au provocat multiple plagi la nivelul corpului. Barbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca cei 6 caini aparțin unui barbat, in varsta de 34 de ani, din comuna Bara. In acest caz a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din județul Timis a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost atacat de o haita de sase caini. S-a intamplat in timp ce omul in varsta de 51 de ani mergea pe jos, pe drumul dintre localitatile Lapusnic si Bara. Omul iesise sa-si cumpere o paine, incidentul a intrat in vizorul politistilor…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a fost atacat de sase caini care i-au provocat multiple plagi la nivelul corpului, in timp ce se deplasa pe jos, intre localitatile Lapusnic si Bara, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al Politiei Timis, potrivit Agerpres.Politistii Sectiei 5 Rurale Belint au fost…

- Ieri dimineața, polițiștii Secției 5 Rurale Belinț au fost sesizați de catre un barbat, in varsta de 51 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa intre localitațile Lapușnic și Bara, județul Timiș a fost atacat de 6 caini care i-au provocat multiple plagi la nivelul corpului. Barbatul a…

- Ieri dimineața, polițiștii Secției 5 Rurale Belinț au fost sesizați de catre un barbat, in varsta de 51 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa intre localitațile Lapușnic și Bara, județul Timiș a fost atacat de 6 caini care i-au provocat multiple plagi la nivelul corpului. Barbatul a…

- La data de 3 august, in jurul orei 12.15, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați, prin apel 112, despre faptul ca un barbat de 81 de ani, din comuna Bonțida a fost gasit inconștient in propria locuința. In prezența echipajului medical, polițiștii au constat ca acesta prezenta o…

- In data de 13 iulie 2022, in jurul orei 11:15, politistii Secției de Poliție Rurala Baru au sesizati de o femeie din comuna Santamaria Orlea cu privire la faptul ca la data de 12 iulie 2022, in jurul orei 10:30, nepotul sau, NALTU ANDREI MIHAI (foto), in varsta de 15 ani, a parasit in mod voluntar…

- Un barbat in varsta de 27 de ani din Arad a fost injunghiat, miercuri, pe o strada din Constanta, iar agresorul, in varsta de 22 de ani, tot din Arad, a fost prins de politisti. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politisti din cadrul Sectiei 3 au fost sesizati, printr-un apel…