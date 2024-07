Bărbat scos dintr-un canal de irigații. Manevre de resuscitare imagini arhiva ISU In aceasta dupa-amiaza, pompierii intervin pentru salvarea unei persoane cazute intr-un canal de irigații pe raza localitații Valcele, comuna Ulmeni. ,,La fața locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o barca și o ambulanța SMURD. In sprijin fiind dislocata și o ambulanța SAJ. Persoana de sex masculin a fost extrasa, in acest moment i se aplica manevrele de resuscitare de catre echipajele prezentate la locul evenimentului.” , anunța ISU Buzau. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

