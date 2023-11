Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani din Curtici a fost salvat, miercuri, dintr-un incendiu de politisti si luptatori SAS care au vazut focul in timp ce se indreptau spre un apel 112. S-au oprit si au cerut altor echipaje sa se deplaseze la interventie, reusind sa scoata din flacari si o butelie. Proprietarul casei…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au solicitat sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale dupa ce un barbat, din municipiul Sacele, ar fi amenințat ca va incendia locuința. Astfel, la data de 23 octombrie a.c., polițiștii din Sacele au primit o sesizare in care se arata…

- Politistii din Suceava au fost nevoiti sa traga, luni, trei focuri de arma pentru a determina un barbat sa elibereze o femeie pe care o imobilizase, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava. Potrivit sursei citate, femeia din localitatea Slatina a sunat la 112…

- Vineri dupa amiaza, polițiștii din Campulung au fost sesizați prin 112, ca un barbat din localitatea Godeni s-ar fi urcat, pe un siloz, impreuna cu fiica sa, de 4 ani și amenința cu acte de suicid. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung, luptatori din cadrul…

- Zilnic, polițiștii botoșaneni ridica permise pentru depașirea limitei de viteza. Acțiuni in tot județul, in ultimele 24 de ori Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Botoșani, cu sprijinul lucratorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au organizat o acțiune pentru creșterea vizibilitații…

- Astazi, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Bistrita au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ameninta cu intentia de a se sinucide.La locul evenimentului, politistii au constatat faptul ca este vorba despre un barbat, in varsta de 31 de ani, din Bistrita.…

- Polițiștii au fost chemați sa intervina in seara de 6 august, in urma unui apel la 112, pentru aplanarea conflictului intre mai mulți rromi. A fost scandal mare pe strada Independenței din Șimleu Silvaniei, soldat cu amenințari și injuraturi. S-a alergat pe strada cu bucați de fier in mana și alte obiecte…