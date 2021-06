Bărbat reținut și dus la psihiatrie, după ce a ieșit din toaleta unui mall cu un băiat de 14 ani, la Botoșani Un barbat de 59 de ani este cercetat de politisti, dupa ce a intretinut relatii sexuale cu un minor de 14 ani in toaleta mall-ului din Botosani, scrie portalul local știri.botoșani.ro . Barbatul a fost reținut și ulterior internat la psihiatrie, pentru a se stabili daca are sau nu discernamant. Una dintre femeile de serviciu din centrul comercial a observat ca dintr-o toaleta au iesit un barbat insotit de un baiat de 14 ani. Femeia a alertat personalul de paza al mall-ului, iar agenții au alertat politia. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie iar oamenii legii l-au identificat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

