Un aradean a fost reținut pentru pornografie infantila, dupa ce a accesat de sute de ori site-uri porno cu minori. El descarca materiale pornografice in care apar minori in ipostaze sexuale explicite pe calculatorul sau. Joi va fi prezentat Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventiva. In data de 5 ianuarie 2022, procurorii Direcției de […] Articolul Barbat reținut pentru pornografie infantila in forma calificata. Ce au descoperit polițiștii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .