Stiri pe aceeasi tema

- Focul a inghitit suprafete intinse din partea de sud-est, iar autoritatile au evacuat orase intregi de pe coasta, inclusiv o zona turistica foarte populara. Infiorator este ca mii de oameni sunt in acest moment inconjurați de flacari. 19 oameni au murit pana acum. In plus, 500 de milioane de animale…

- Ziarul Unirea CNAIR risca insolvența din cauza rezilierii contractului cu americanii de la Bechtel. Fiscul vrea sa recupereze paguba de sute de milioane de euro suferita de statul roman CNAIR risca insolvența din cauza rezilierii contractului cu americanii de la Bechtel. Fiscul vrea sa recupereze paguba…

- O scoala de yoga din capitala Uruguayului, Montevideo, are legaturi cu Gregorian Bivolaru, liderul Miscarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA), cel care are pe numele sau un mandat international de arestare pentru trafic de carne vie.

- Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut un barbat din județul Iași care este cercetat pentru inșelaciune. Acesta l-ar fi determinat pe administratorul unei societați comerciale din Alba Iulia sa-i depuna bani in cont, pentru a se deplasa la Alba Iulia unde urma sa se angajeze in construcții, la firma…

- Un tanar, de 27 ani, din municipiul Motru, Gorj, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat, a fost reținut duminica de oamenii legii. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca in noaptea de 29 spre 30 noiembrie, barbatul, ar fi sustras mai multe pachete cu peleti din interiorul…

- ■ seful Postului de Politie Bodesti a fost acuzat de trafic de influenta, luare de mita si abuz in serviciu ■ faptele penale, sapte in total, ar fi avut loc in perioada 2015 - septembrie 2019 ■ cel care i-a dat mita, un padurar, l-a si reclamat ■ Procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt […]…

- Ionut Radu, portarul român al echipei italiene Genoa, este pe locul 19 pe lista celor mai scumpi jucatori împrumutati, arata un studiu al CIES Football Observatory, care ia în calcul cele cinci mari campionate ale Europei, scrie Agerpres.Împrumutat de Inter Milano la Genoa,…

- ROMATSA are popriri de 394,9 milioane de euro pe conturi, in urma unui proces castigat de fratii Micula impotriva statului roman, iar joi voi avea o intalnire cu reprezentantii companiei pentru a gasi solutii de iesire din aceasta situatie, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…