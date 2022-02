Bărbat reţinut pentru încheierea în fals de contracte cu o companie de telefonie mobilă pentru a primi telefoane Politistii din Sighisoara au anuntat, sambata, ca au identificat si retinut un barbat de 40 de ani, banuit de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, dupa ce a incheiat in numele altei persoane o serie de contracte cu o companie de telefonie mobila, in baza carora urma sa primeasca mai multe telefoane, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani, proprietarul unor caini despre care exista indicii ca au atacat marți un copil a fost reținut de polițiștii din Covasna pentru 24 de ore. Polițiștii fac cercetari pentru vatamare corporala și neluarea masurilor de prevenire a unui atac canin. Fii la curent cu cele mai…

- O rețea care se ocupa de contrabanda cu țigari, formata din 15 cetațeni romani și moldoveni, a fost destructurata in Botoșani. Polițiștii au facut sambata 11 percheziții domiciliare in acest caz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat a fost retinut dupa ce, la un control in trafic facut in Salonta de catre politistii rutieri, in masina sa au fost gasite peste patru kilograme de canabis, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un barbat de 54 de ani din Craiova, care era dat in urmarire internationala de autoritatile din Italia pentru un prejudiciu de 14,6 milioane euro adus statului italian, a fost prins, joi, de politistii doljeni in localitatea de domiciliu si introdus in arestul IPJ Dolj. Fii la curent cu cele mai…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a decedat, joi, dupa ce s-a electrocutat, evenimentul avand loc la Grupul Energetic numarul 8 al CEO SA, sucursala Turceni, informeaza Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polițiștii fac joi 13 percheziții in județele Satu Mare, Cluj și Timiș, intr-un dosar de vaccinare falsa. 18 persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat de 56 de ani a fost prins miercuri dimineața sub o placa de beton de 4 tone in localitatea Bacești, județul Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…