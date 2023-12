Barbat retinut pentru furt calificat. Biciclete si telefoane mobile recuperate Ieri, 18 decembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale l au depistat pe raza municipiului Braila pe un barbat, in varsta de 52 de ani, din municipiu, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat.Barbatul a fost condus la sediul politiei pentru audieri, din probatoriul administrat rezultand faptul ca in perioada august decembrie a.c., barbatul ar fi sustras de pe raza municipiului 13 biciclete si 2 telefoane mobile 13 fapte de furt calificat , transmite IPJ Braila. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

