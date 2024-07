Bărbat reţinut pentru braconaj, după ce a omorât cu mașina șapte porci mistreţi Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore pentru braconaj dupa ce a lovit cu masina o turma de porci mistreti, ucigand sapte dintre ei, conform News.ro . Incidentul a avut loc in judetul Mures. „La data de 20 iulie 2024, in cursul noptii, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ungheni au fost sesizati cu privire la faptul ca, in comuna Craciunesti, in apropierea padurii, un barbat ar fi lovit cu autoturismul sau o turma de porci mistreti. A dat iama in mistreti La fata locului, au fost identificati 7 porci mistreti decedati, care, ulterior, au fost lasati in custodia paznicului de vanatoare, fiind… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

