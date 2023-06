Stiri pe aceeasi tema

- La data de 3 iunie in jurul orei 08:05, un barbat, in timp ce conducea autoturismul in incinta pieței agroalimentare din satul Bogdanești a efectuat manevra de mers inapoi, fara sa se asigure, acroșandu-l pe un alt barbat, care se deplasa in prin piața in calitate de pieton. In urma producerii accidentului…

- Un barbat din California a murit dupa ce a fost lovit de o mașina, la doar cateva momente dupa ce a ajutat o familie de rațe sa traverseze o strada aglomerata, a anunțat poliția locala, citata de BBC.

- Cadavrul unui barbat a fost observat abia dupa 12 ore pe marginea DN 69 – Calea Aradului. Politistii au fost sesizati și in urma investigatiilor... The post Cadavrul unui barbat, accidentat mortal pe DN 69-Calea Aradului, a fost gasit abia dupa 12 ore. Șoferul a fugit, dar a fost prins ulterior de polițiști…

- Un barbat a fost reținut ieri pentru ca in seara zilei de miercuri ar fi lovit cu mașina un pieton care se deplasa pe șosea și a parasit locul accidentului. Cel din urma a fost gasit decedat in afara parții carosabile. Ieri la amiaza, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost sesizați prin apel la…

- Un italian a accidentat mortal un localnic in varsta de 47 de ani, pe DN 1C, pe raza localitatii Lapusel din județul Maramureș. Numai ca in loc sa opreasca si sa-i dea primul ajutor a parasit locul accidentului. Cetațeanul strain se numește Alberto Cristaudi, are 45 de ani și e voluntar SMURD, Salvamont…

- Șoferul, care a fost reținut pentru omor acum doua zile la vama Cahul, a tamponat mortal un biciclist. Acesta a parasit locul accidentului, lasand victima sa zaca la pamant. Totodata, șoferul a fugit din țara, iar peste o zi de la accident s-a intors, fiind reținut la frontiera, in baza unei orientari…

- Un barbat de 31 de ani din județul Cluj a fost reținut vineri pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere. Ulterior, Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj a dispus punerea acestuia sub masura preventiva a controlului judiciar. In fapt, la…

- Accident rutier miercuri seara, in orașul Satu Mare. Un barbat a murit pe loc dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de o tanara de 28 de ani. O femeie de 28 de ani, din Satu Mare, la volanul unui autoturism, a lovit un barbat de 38 de ani care, in calitate de […] Source