- Autoritațile franceze au anunțat vineri, 5 iulie, ca au facut mai multe arestari pe fondul unor amenințari teroriste aparute in contextul in care la finalul acestei luni incep Jocurile Olimpice de la Paris, relateaza agenția de presa DPA, citata de Agerpres.Ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a precizat…

- Un barbat din Bucuresti a fost retinut, marti, sub acuzatia de ”violenta in familie in modalitatea tentativei de omor”, dupa ce si-a injunghiat sotia. Femeia, care este ofiter de credite la o banca, a mers la spital, s-a tratat, apoi a mers la serviciu si reprezentantii bancii au anuntat autoritatile…

- In cursu nopții de 24/25 mai 2024, polițiștii de investigații criminale, impreuna cu polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au prins, in flagrant delict, un barbat de 31 de ani, din Zlatna, imediat dupa ce a sustras un colet, in valoare de 3.298 de lei, dintr-un compartiment…

- Un tanar de 18 ani din satul Ustia, raionul Glodeni, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de omor și tentativa de omor. Acesta ar fi omorat o femeie de 74 de ani, iar pe un barbat de 62 de ani, l-ar fi injunghiat, dupa care l-ar fi inchis intr-un beci improvizat intr-un camp, pe care l-a…

- Politistii din cadrul Unitatii Teritoriale de Cautare Persoane Disparute sau Urmarite au pus in aplicare un mandat crucial in lupta impotriva infractionalitatii.In urma unei operatiuni desfasurate la data de 8 mai a.c., acestia au identificat un barbat in varsta de 26 de ani, pe numele caruia Judecatoria…

- Un barbat de 28 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind suspectat ca ar fi condus baut si drogat si ca ar fi produs un accident in care ar fi fost ranita o femeie de 59 de ani, iar apoi ar fi fugit de la locul accidentului, transmite Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Constanta.La…

- Cinci oameni au fost raniti dupa un atac cu o sabie comis de un barbat de 36 de ani care a fost arestat marti in apropierea unei statii de metrou din zona Hainault, din nord-estul Londrei, a informat Serviciul de Ambulanta din capitala britanica, citat de EFE. Potrivit unui comunicat al Politiei Metropolitane…