- Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Suceava, dupa ce și-ar fi lovit un vecin cu mașina. Acesta a luat victima și a dus-o acasa, a așezat-o in pat, unde a murit, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentanților IPJ Suceava, un localnic din comuna Ostra a alertat autoritațile…

- Incident de necrezut in comuna Ostra, din județul Suceava. Un tanar șofer a lovit mortal cu mașina un barbat, pe 5 ianuarie, iar apoi, pentru a-și ascunde fapta, a dus victima acasa, in patul ei, ca sa lase impresia ca a murit acolo. Tanarula fost reținut și urmeaza sa fie dus in instanța cu propunere…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din Ostra, a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava dupa ce a incercat sa ascunda un accident pe care l-a provocat in urma cu o saptamana. In seara zilei de 5 ianuarie, in jurul orei 19.30, Liviu Laurențiu Paparuși, care se afla la volanul ...

- Un sofer este cautat de politie dupa ce, luni dimineata, a lovit cu masina o femeie pe o strada din orasul Hincesti si a fugit de la fata locului.Victima a anuntat politia dupa ce, ajunsa la spital, medicii i-au constatat o fractura la un picior.

- Barbatul in varsta de 55 de ani a incercat sa traverseze DN1 A prin loc nepermis in momentul in care a fost lovit de o masina condusa de un tanar de 24 de ani. Victima a fost gasita fara suflare de echipajul de la SMURD.

- Momentul impactului a fost surprins de o camera video de supraveghere amplasata in zona. In imagini se vede cum un pieton traverseaza strada, la o distanta de cativa metri de zebra, fara sa se asigure in prealabil.

- In cursul acestei dimineți polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca pe raza localitații Nanești a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Articolul Barbat decedat. A murit imediat dupa ce a fost lovit de o mașina apare prima data in Someșeanul.ro .