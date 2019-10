Stiri pe aceeasi tema

- "In cursul noptii, prin apel la numarul 112, un barbat in varsta de 42 de ani a sesizat decesul unei femei de aceeasi varsta. Cercetarile in acest caz sunt efectuate sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui", a declarat, pentru AGERPRES, responsabilul…

- PUS PE CEARTA…Un barbat din municipiul Vaslui a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a incalcat un ordin de restrictie care il tinea la cel putin 100 de metri distanta de fosta concubina. Fara a da doua parale pe acest ordin, vasluianul s-a urcat intr-un taxi si s-a deplasat la locuinta unui alt [...]

- Politistii continua, duminica, cercetarile pentru stabilirea autorului incendiului care a avut loc sambata in sauna unei sali de sport din municipiul Timisoara. "In urma verificarilor preliminare efectuate de politisti cu privire la incendiul de sambata, din Timisoara, exista un barbat de 29 de ani,…

- Peste 130 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii rutieri satmareni la data de 9 septembrie a.c., ca urmare a unor acțiuni desfașurate pe raza județului Satu Mare in vederea prevenirii și combaterii accidentelor rutiere. Astfel, la data de 9 septembrie a.c., polițiștii rutieri…

- Barbatul vinovat de producerea accidentului de duminica, din satul Vacareni, soldat cu decesul a trei persoane, va fi prezentat luni instantei de judecata cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Irina…