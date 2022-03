Bărbat reţinut după ce, beat, a distrus o autospecială de poliţie Un barbat in varsta de 28 de ani din municipiul Giurgiu a fost retinut 24 de ore pentru conducere sub influenta alcoolului si distrugere, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, a intrat cu masina in autospeciala de politie si la cercetari a reiesit ca avea o alcoolemie de 0,84 miligrame/litru alcool pur in aerul expirat, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

