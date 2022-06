Politistii din Botosani au dispus, miercuri, retinerea unui barbat in varsta de 62 de ani cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de lovire sau alte violente si amenintare, dupa ce ar fi agresat o femeie, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, barbatul a intrat in sediul unei firme din municipiul Botosani si a lovit-o pe femeia care o administreaza.

