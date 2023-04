Bărbat reținut după ce a spart șase apartamente din Târgoviște și a furat diferite bunuri La data de 29 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, in baza probatoriului administrat și a cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, un barbat de 34 de ani, din municipiul Targoviște. Acesta este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt calificat și tentativa la infracțiunea de furt calificat, fiind banuit ca, in perioada decembrie 2022 – martie 2023, ar fi patruns prin efracție in șase apartamente, din municipiul Targoviște, de unde ar… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

