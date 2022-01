Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 20 de ani a fost prins de politisti, dupa cinci zile de la un accident pe care l-a provocat si in care o femeie de 75 de ani a decedat. Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore pentru trei infractiuni.

- Acuzații multiple pe numele unui tanar de 20 de ani, in Timiș. El a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a lovit cu mașina o batrana, iar apoi a fugit de la fața locului. Femeia a murit la spital. iar șoferul a fost prins la cateva zile distanța. A fugit pentru ca avea permisul de conducere suspendat.

- Politistul din judetul Buzau, care in ultimele 3 zile a avut doua abateri disciplinare, a fost retinut pentru 24 de ore, a anuntat IPJ Buzau. In urma cu 3 zile, barbatul in varsta de 36 de ani a fost la o prostituata. Politistul a fost insotit la intalnire de un alt barbat, de 19 ani, care pretindea…

- Miercuri seara, in jurul orei 22.00, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe bulevardul București din municipiu. La fața locului polițiștii rutieri au constatat faptul ca un tanar de 26 de ani din Sasar, aflat la volanul unui autoturism condus dinspre strada…

- Un barbat implicat miercuri intr-un accident pe o strada din Galați a fugit de la fața locului. Cand a fost prins de polițiști, acesta avea 1,37 mg/l alcool pur in aerul expirat, conform Mediafax. Potrivit IPJ Galați, polițiștii au fost sesizați, miercuri, prin apelul la 112, de catre un barbat…

- O masina in care se aflau cinci minori s-a rasturnat, noaptea trecuta, pe marginea unei sosele din judetul Timis. Unul dintre adolescenti a murit in accident, iar ceilalti patru – inclusiv soferul in varsta de 16 ani – au fost raniti. Tanarul aflat la volan, care nu detine permis de conducere, a fost…

- Accident grav pe un drum județean din Timiș, provocat de un tanar de 16 ani fara permis de conducere. Este vorba de fiul primarului din Liebling, Ioan Gheorghe Munteanu, care a luat mașina tatalui sau noaptea trecuta și, impreuna cu mai mulți prieteni, a plecat intr-o „tura” prin sudul județului Timiș.…

- Un sofer care s-a urcat baut la volan a provocat un accident in care pasagera aflata pe locul din dreapta a murit. S-a intamplat noaptea trecuta, in judetul Vrancea. Barbatul s-a raturnat cu masina pe un camp si a fugit, fara sa se uite in urma. A fost prins insa rapid de politisti.