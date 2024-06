Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 iunie 2024, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit pe DC 97, pe raza comunei Bistra, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a rezultat…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tanar, in varsta de 22 de ani, din Mintiu Gherlii dupa ce a provocat un accident rutier, aflandu-se sub influența alcoolului sau a altor substanțe. La data de 10 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au dispus masura reținerii,…

- Un barbat din Brașov a ajuns in arestul Poliției, dupa ce a provocat un accident rutier. La volanul mașinii in care ar fi intrat intenționat cu autoturismul se afla chiar fiul sau. Totul ar fi pornit de la un conflict intre tata și fiu, care a degenerat și a dus la deschiderea unui dosar penal pentru…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Darmanești au fost sesizați, pe 12 mai, ca pe DJ 123, in apropierea barajului Poiana Uzului, a avut loc un accident. Din cercetari a reieșit ca, in cursul zilei de 12 mai, un barbat de 32 de ani, in timp ce conducea un autoturism dinspre orașul Darmanești, spre…

- A condus baut și a intrat cu autoturismul in mașina care circula in fața sa. Barbat din Cugir, reținut de polițiști Un barbat de 47 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști dupa ce a condus sub influența bauturilor alcoolice și a provocat un accident rutier. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 mai…

- La data de 23 martie 2024, in jurul orei 17.30, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit la un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs in zona intersecției strazilor Augustin Bena cu Mihail Kogalniceanu din municipiu. Din cercetari a rezultat ca un barbat de 56 de ani, din Cugir, in timp…

