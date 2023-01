Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din localitatea Bodo, comuna Balint (jud. Timis), a fost retinut dupa ce, intr-o disputa in familia cu sotia a dat foc autoturismului acesteia. Cel care a apelat la 112 a fost chiar el. Politistii Sectiei 5 Rurale Belint au raspuns apelului de urgenta al unui barbat de 41 de ani din Bodo,…

- Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Stoina s-au sesizat din oficiu, marti, 3 ianuarie, cu privire la faptul ca la aceeași data, un barbat de 36 de ani, din comuna Bustuchin a publicat pe o rețea de socializare un clip video, avand in mana o arma și amenințand ca o va folosi, potrivit IPJ Gorj. In urma…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Craiova l-au reținut joi, pentru 24 de ore, pe un barbat, de 36 de ani, din județul Vaslui, pentru inducerea in eroare a organelor judiciare. Acesta sesizase oamenii legii ca ar fi fost injunghiat, de persoane necunoscute, pe o strada din municipiul Craiova, in seara zilei…

- La data de 12 decembrie 2022, politistii Sectiei 1 Rurale Timișoara au reținut pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 33 de ani, pentru savarșirea infracțiunii de „incalcarea ordinului de protecție”. „In urma verificarilor efectuate a reieșit ca, in data de 9 decembrie 2022, Judecatoria Timișoara…

- Un barbat in varsta de 24 de ani din Bucuresti, care locuia fara forme legale in comuna vasluiana Dumesti, a fost retinut de politisti dupa ce a incalcat masurile dispuse printr-un ordin de protectie si a patruns fara drept in locuinta fostei concubine, pe care anterior o amenintase, potrivit Agerpres.…

- „Un barbat, in varsta de 28 de ani, a fost retinut astazi de catre politistii specializati in investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sibiu, fiind banuit de furt dintr-o autospeciala de politie utilizata de politistii din cadrul Biroului Politie Autostrada A1 Ramnicu–Valcea – Deva”,…

- Un tanar doljean banuit de comiterea infractiunilor de nerespectarea ordinului de protectie si distrugere a fost retinut de politisti. Polițiștii din cadrul Sectiei 6 Rurala Giubega au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 27 de ani, din comuna Plenita, banuit de comiterea infractiunilor de nerespectarea…

- Un barbat, din Ghidici, banuit de comiterea infractiunilor de evadare si conducerea unui vehicul fara permis, a fost retinut de politisti. Polițiștii din Calafat au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 31 de ani, din comuna Ghidici, banuit de comiterea infractiunilor de evadare si conducerea unui…