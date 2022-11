Stiri pe aceeasi tema

- Din primele verificari, polițiștii au stabilit faptul ca, un barbat, in varsta de 30 ani, din comuna Dobrosloveni, ar fi exercitat acte de violența asupra unei cabaline.„In cauza, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au emis un ordin de plasare in adapost pentru cabalina și au…

- Un tanar banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata a fost reținut de polițiștii craioveni. Polițiștii din cadrul Sectiei 1 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un tanar de 18 de ani, din municipiu, banuit de comiterea a doua infractiuni de talharie calificata. Din cercetari, politistii…

- Un gorjean a fost reținut pentru ca și-ar fi agresat fizic bunica de 84 de ani. Polițiștii din Novaci au fost sesizați, miercuri, la 112, de o femeie, cu privire la faptul ca mama sa a fost agresata fizic de nepot. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind ca un barbat, de 43 de ani, din oraș,…

- Polițiștii sibieni fac cercetari pentru a identifica o persoana care a furat din mașina Poliției, care era parcata in fața sediului Inspectoratului de Poliție al județului Sibiu. Din interior au disparut un suport de telefon mobil, o vesta, telecomanda rampei de acces și doua lanterne. Furtul s-a produs…

- Oamenii legii din cadrul Sectiei nr.1 Politie Craiova au reținut joi, 29 septembrie, pentru 24 de ore, un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, banuit de comiterea infractiunilor de violenta in familie si amenintare. „Politistii au fost sesizati, in noaptea de 27 spre 28 septembrie, ora 02.10, de…

- Un tanar din Craiova, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata, a fost retinut pentru 24 de ore. Craioveanul va fi prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Polițiștii din cadrul Sectiei 3 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 19 ani, din municipiu,…

- Politistii din Vrancea au retinut un tanar de 19 ani din localitatea Tanasoaia, banuit ca in cursul serii de vineri spre sambata ar fi violat o fetita de 11 ani. Conform Politiei Vrancea, tanarul a fost retinut in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce in cursul zilei oamenii legii au fost sesizati,…