Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele unui barbat de 48 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat o suma de bani dintr-un cabinet veterinar din oraș. Polițiștii s-au autosesizat dupa ce au vazut imagini cu hoțul, pe Facebook.

- Polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Breaza au identificat un tanar, de 23 de ani, din comuna Craiești, banuit de furt calificat. In fapt, la data de 24 ianuarie 2023, in cursul nopții, acesta ar fi patruns, prin efracție, intr-un local din Craiești, de unde ar fi sustras 1.700 de lei. La data de 6 februarie…

- Politistii Sectiei 2 Urbane Timișoara au reținut ieri, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 36 de ani pentru savarșirea infracțiunii de incalcarea ordinului de protecție. „In data de 3 februarie 2023, in jurul orei 18:30, barbatul, in varsta de 36 de ani, a incalcat ordinul de protecție provizoriu…

- Scena desprinsa din filme, in Parcul Civic din Timișoara. Un tanar a fost fugarit de polițiștii locali dupa ce a furat telefonul unui barbat, in plina strada. Hoțul a fost prins și reținut.

- UPS!! Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Negrești au reținut un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna Dumești, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție. Pe de 29 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești…

- Dosar penal pe numele unui taar de 23 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a furat țevile de cupru care compuneau instalația de incalzire a unei case. Individul a comis furtul in primavara și de atunci se ascundea de poliție.

- Barbat din Alba, reținut pentru 10 furturi. Ar fi spart locuințe și garaje, de unde ar fi furat tot ce i-a cazut in mana Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani, din comuna Unirea, județul Alba, care este banuit de savarșirea…